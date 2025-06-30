Российские военные нашли более 400 точек запуска беспилотников ВСУ в ДНР

Боец Прометей: ВС России нашли более 400 точек запуска БПЛА ВСУ в ДНР

Близ населенного пункта Шевченко на территории Донецкой народной республики (ДНР) было найдено более 400 точек запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал замкомандира 57-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Прометей, передает РИА Новости.

«По пути, по мере продвижения, естественно, вычисляли точки запуска БПЛА противника, уничтожали их. Их было очень много, больше четырех сотен», — рассказал военный Вооруженных сил (ВС) России.

По словам бойца, в окончательном взятии населенного пункта под контроль сыграло свою роль уничтожение этих точек и подбитие самих беспилотников.

Ранее стало известно, что российские войска за сутки уничтожили 10 штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на волчанском и липцовском направлениях в Харьковской области.