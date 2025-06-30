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08:56, 30 июня 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили 10 групп штурмовиков ВСУ в Харьковской области

ТАСС: Российские войска уничтожили 10 штурмовых групп ВСУ в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили 10 штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на волчанском и липцовском направлениях в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«На волчанском и липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 10 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой и средствами связи», — рассказал собеседник агентства.

Силовики добавили, что украинские военные два раза безуспешно пытались контратаковать. По их словам, первую группу уничтожили во время пересечения реки Волчья, а вторую — в лесном массиве около Волчанска.

Ранее военкор Александр Коц показал кадры уничтожения укреплений ВСУ в районе Волчанска. Журналист отметил, что подразделения тяжелых огнеметных систем (ТОС) устроили для украинских военных настоящий «термобарический ад».

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