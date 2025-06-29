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04:12, 29 июня 2025Бывший СССР

Попадание ВСУ под «огненный ад» сняли на видео

Российские военные показали на видео уничтожение ВСУ в Волчанске
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Военные группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России поделились кадрами уничтожения вражеских укреплений в районе Волчанска Харьковской области. Их разместил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Как отмечает журналист, подразделения тяжелых огнеметных систем (ТОС) устроили для украинских формирований настоящий «термобарический ад». По данным Коца, первый удар ТОС, запечатленный на видео, является пристрелочным, остальные удары — работают уверенно на выжигание.

Ранее сообщалось, что российский танкист уничтожил больше 30 солдат ВСУ. Гвардии младший сержант Александр Князев, его командир и механик выполняли боевую задачу в одном из районов Донецкой Народной Республики. Противнику нанесли серьезное поражение огнем, несмотря на встречные артиллерийские и кассетные обстрелы. В итоге вражеские подразделения лишились еще пяти единиц бронетехники после успешной атаки российских военных.

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