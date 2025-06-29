Российские военные показали на видео уничтожение ВСУ в Волчанске

Военные группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России поделились кадрами уничтожения вражеских укреплений в районе Волчанска Харьковской области. Их разместил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Как отмечает журналист, подразделения тяжелых огнеметных систем (ТОС) устроили для украинских формирований настоящий «термобарический ад». По данным Коца, первый удар ТОС, запечатленный на видео, является пристрелочным, остальные удары — работают уверенно на выжигание.

Ранее сообщалось, что российский танкист уничтожил больше 30 солдат ВСУ. Гвардии младший сержант Александр Князев, его командир и механик выполняли боевую задачу в одном из районов Донецкой Народной Республики. Противнику нанесли серьезное поражение огнем, несмотря на встречные артиллерийские и кассетные обстрелы. В итоге вражеские подразделения лишились еще пяти единиц бронетехники после успешной атаки российских военных.