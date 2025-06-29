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03:29, 29 июня 2025Бывший СССР

Российский танкист уничтожил больше 30 солдат ВСУ

Минобороны: Танкист Князев в составе экипажа уничтожил более 30 военных ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Гвардии младший сержант Александр Князев в составе экипажа танка уничтожил 30 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и еще пять единиц бронетехники противника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Как сообщили в ведомстве, это произошло в одном из районов Донецкой Народной Республики, где Князев в составе экипажа танка вместе с механиком-водителем под руководством командира танка выполнял боевую задачу. Противника поражали огнем с закрытой огневой позиции.

Младший сержант быстро наводил орудие и вел стрельбу из танковой пушки по противнику, несмотря на артиллерийские и кассетные обстрелы, уточнили в министерстве.

Ранее командир танковой роты оценил эффективность «дредов», устанавливаемых на российских танках. Такие приспособления из тросов защищают бронетехнику от дронов-камикадзе и напоминают соответствующую прическу.

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