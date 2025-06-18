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17:32, 18 июня 2025Наука и техника

Эффективность «дредов» российских танков оценили

«Известия»: «Дреды» из тросов защищают танки от дронов-камикадзе
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Дополнительные конструкции из стальных тросов, которые устанавливают на российскую бронетехнику, защищают машины от дронов-камикадзе. Эффективность такой защиты оценил командир танковой роты 114-й гвардейской бригады группировки российских войск «Центр» Евгений Суханов в беседе с «Известиями».

Он отметил, что для защиты танков от дронов используют средства радиоэлектронной борьбы, новые тактические приемы и дополнительную защиту. В частности, танки оснащают тросами, которые называют «дредами».

«"Дреды" — новое слово в полевом тюнинге бронетехники. Машины обваривают толстыми стальными тросами, которые изгибаются под своим весом, поэтому напоминают соответствующую прическу», — говорится в материале.

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Собеседник издания подчеркнул, что такая защита снижает вероятность поражения танка дронами-камикадзе.

В мае телеканал «Звезда» сообщил, что танкисты группировки войск «Центр» начали наваривать пучки стальных прутов поверх антидроновых козырьков. Беспилотники застревают в таких конструкциях.

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