Защищенность российских «танков-ежей» оценили

«Звезда»: Российские танки защитили от дронов пучками стальной проволоки

Танкисты группировки российских войск «Центр» защитили боевые машины от дронов пучками стальной проволоки. Защищенность машин оценил телеканал «Звезда».

Танки получили пучки прутов, которые наварили поверх антидронового козырька. «Перед боевым заданием они распушаются. И когда прилетают дроны, они насаживаются на эти иглы. Значительно увеличивается расстояние от взрыва до корпуса боевой машины», — говорится в материале.

Отмечается, что стальные иглы повышают живучесть «танков-ежей». Кроме того, они могут превратить атакующий дрон в трофей. Коптеры застревают в элементах защиты.

Ранее в мае стало известно, что Индия начала оснащать бронетехнику экранами для защиты от дронов, которые называют «мангалами». Небольшие козырьки установили на танки T-72M1 Ajeya и боевые машины пехоты БМП-2 Sarath.

В том же месяце в зоне проведения специальной военной операции заметили БМП-2М с защитной конструкцией из стальных тросов. Распущенные части троса приварили к корпусу и защитному козырьку.