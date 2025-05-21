В России оценили «робкие попытки мангалостроения» Индии

Индийские танки и БМП получили «мангалы» для защиты от дронов

Индия начала оснащать бронетехнику экранами для защиты от дронов. Доработку танков и боевых машин пехоты (БМП) оценил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на сюжет местного телевидения, в котором показаны БМП-2 Sarath и T-72M1 Ajeya. Машины получили небольшие «мангалы», прикрывающие башни техники. «Пока еще робкие попытки мангалостроения в Вооруженных силах Индии», — отметили в сообщении.

«Мангалы», которые российские танкисты начали активно использовать в зоне специальной военной операции (СВО), предназначены для защиты техники от сбрасываемых с беспилотников снарядов и ударов дронами-камикадзе.

В апреле стало известно, что российские бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» и боевые машины десанта БМД-4М получили дополнительные защитные экраны.

В октябре 2024 года на учениях сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая заметили БМП Type 04А с антидроновыми навесами. Также «мангалами» оснащают китайские легкие танки Type 15.