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15:49, 24 октября 2024Наука и техника

В Китае заметили БМП с «мангалами»

Китай оснастил БМП Type 04А антидроновыми навесами
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Tyg728 / Wikimedia

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает повышать защищенность бронетехники на основе изучения опыта специальной военной операции (СВО). Боевые машины пехоты (БМП) Type 04А с антидроновыми навесами заметили на недавних учениях, пишет «Российская газета».

Издание обратило внимание на фотографии БМП, которые задействовали в ходе учений сухопутных войск НОАК. Машины оснастили решетчатыми козырьками для защиты башни, которые называют «мангалами».

Такие конструкции начали использовать в ходе СВО для защиты боевой техники от сбрасываемых с коптеров снарядов и ударов дронами-камикадзе.

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Ранее в октябре в госкорпорации «Ростех» сообщили, что «мангалы» для защиты машин от беспилотников стали штатным элементом боевой техники. Бронетехнику производства предприятий госкорпорации, которую направляют в зону СВО, оснащают штатными козырьками.

В том же месяце на учениях в Китае заметили легкий танк Type 15 с антидроновым экраном для защиты верхней полусферы башни.

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      Даниил Иринин
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