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06:30, 11 октября 2024Наука и техника

Китай модернизировал танки с учетом СВО

Китай оснастил легкие танки Type 15 антидроновыми «мангалами»

Фото: Wikimedia

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала модернизировать технику с учетом специальной военной операции (СВО). На учениях заметили легкие танки Type 15 с антидроновыми экранами, сообщает Defence Blog.

«Мангалы», которые призваны защитить машину от сбрасываемых с квадрокоптеров снарядов и ударов дронами-камикадзе, активно используют в зоне СВО. Type 15 с дополнительной защитой заметили во время общевойсковых учений, которые проводили в высокогорной местности.

Решетчатый экран на Type 15 прикрывает почти все плоскости башни. Эта конструкция дополняет стандартную композитную броню и динамическую защиту танка.

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Type 15 разработали для замены танка Type 62, который сняли с вооружения в 2013 году. Машина весом 33 тонны вооружена нарезной пушкой калибра 105 миллиметров и пулеметами. Подвижность танка обеспечивает двигатель мощностью 1000 лошадиных сил.

В сентябре в зоне проведения СВО заметили бронеавтомобили Hushi китайского производства. Машины получили дополнительную антидроновую защиту.

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      Даниил Иринин
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