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06:32, 25 сентября 2024Наука и техника

Китайские бронеавтомобили заметили в зоне СВО

Китайские бронеавтомобили Hushi с дополнительной защитой заметили в зоне СВО

Фото: Amir Levy / Getty Images

Бронеавтомобили Hushi китайского производства заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию машин обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

Бронеавтомобили, которые используют российские военные, получили дополнительную защиту от FPV-дронов и сбрасываемых с коптеров боеприпасов. Решетчатыми экранами прикрыли кузов Hushi, а над местом пулеметчика установили «мангал».

Полноприводный бронеавтомобиль весом 6,5 тонны получил двигатель мощностью 200 лошадиных сил. Hushi развивает скорость до 115 километров в час по шоссе.

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Ранее в сентябре генеральный директор компании «Ремдизель» Александр Захаров сообщил, что российский бронеавтомобиль З-СТС (защищенное специальное транспортное средство) «Ахмат» выпустят в двух версиях — базовой и усовершенствованной. Новая версия получит другое шасси.

В июне стало известно, что темпы выпуска бронированной санитарной машины «Линза» нарастили из-за новой конструкции, которую упростили без ухудшения характеристик.

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      Даниил Иринин
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