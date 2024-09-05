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15:08, 5 сентября 2024Наука и техника

Российский З-СТС «Ахмат» выпустят в двух версиях

Бронемашину З-СТС «Ахмат» выпустят в базовой и усовершенствованной версиях

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российскую бронемашину З-СТС (защищенное специальное транспортное средство) «Ахмат» выпустят в двух версиях — базовой и усовершенствованной. Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании «Ремдизель» Александр Захаров.

«Сейчас есть задача дальше модернизировать это шасси, хотим сделать его более современным в части трансмиссии и двигателя. Будем делать две версии: одну более простую — по сути, это то, что производим сегодня; а другая версия будет уже на другом шасси, более современная», — сказал руководитель.

В июне Захаров сообщил, что с 2025 года начнется выпуск обновленной бронемашины З-СТС «Ахмат». Обновление анонсировано по итогам работы со списком улучшений для машины, накопленных в 2022-2023 годы в связи с проведением специальной военной операции.

В апреле Telegram-канал «Военный осведомитель» заявил, что российский бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат» получил комплект решетчатых экранов, обеспечивающих тотальную защиту от дронов-камикадзе.

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      Иван Потапов
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