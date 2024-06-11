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10:29, 11 июня 2024Наука и техника

Анонсирован выпуск обновленной бронемашины З-СТС «Ахмат»

«Ремдизель»: с 2025 года начнется выпуск обновленной бронемашины З-СТС «Ахмат»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С 2025 года начнется выпуск обновленной бронемашины З-СТС «Ахмат». Об этом со ссылкой на генерального директора «Ремдизеля» Александра Захарова сообщает ТАСС.

Обновление анонсировано по итогам работы со списком улучшений для машины, накопленных в 2022-2023 годы в связи с проведением специальной военной операции. «В прошлом году переработали документацию, в этом году завершаем текущую партию автомобилей З-СТС — и в следующем году автомобиль пойдет уже в новой комплектации с учетом всех нюансов», — сказал руководитель.

По его словам, улучшения касаются, среди прочего, защиты машины.

В апреле агентство со ссылкой на патент Минобороны России сообщило, что в боевом модуле российского броневика «Тайфун-ВДВ» реализуют веерное устройство подачи боекомплекта, исключающее заедание патронной ленты.

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      Иван Потапов
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