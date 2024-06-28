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12:52, 28 июня 2024Наука и техника

Наращивание выпуска российской «Линзы» объяснили

«Ремдизель»: темпы выпуска бронемашины Линза нарастили из-за новой конструкции

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Темпы выпуска бронированной санитарной машины «Линза» нарастили из-за новой конструкции, объяснил генеральный директор компании «Ремдизель» Александр Захаров. Об этом сообщает ТАСС.

«Машина претерпела изменения: в прошлом году мы полностью поменяли ее состав, ушли от импортных комплектующих. Машину упростили без потери тактико-технических характеристик», — сказал руководитель.

По его словам, санитарный бронеавтомобиль стал более простым и понятным в эксплуатации. В сутки предприятие изготавливает до пяти единиц машин аналогичного класса.

В мае пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что мотострелковое соединение ЦВО, дислоцированное в Оренбургской области, получило более 50 единиц медицинской техники, включая защищенные санитарные автомобили «Линза».

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      Иван Потапов
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