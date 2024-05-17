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20:05, 17 мая 2024Наука и техника

Российские военные получили медицинские «Линзы»

Мотострелковое соединение ЦВО получило санитарные бронеавтомобили «Линза»

Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

Мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Оренбургской области, получило более 50 единиц медицинской техники. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

«Военнослужащие медицинских подразделений тактического звена ЦВО при выполнении различных задач будут применять защищенные санитарные автомобили "Линза", автоперевязочные АП-3, санитарные автомобили АС4350 на базе автомобилей повышенной проходимости "Урал" и КамАЗ, санитарные УАЗ-396219 "Буханка", оснащенные электрооборудованием для невозможности отслеживания местоположения транспортного средства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новый транспорт позволит обеспечить выполнение правила «золотого часа» с максимально эффективным оказанием первой помощи раненым и оперативной эвакуацией.

Бронированная медицинская машина «Линза» создана на базе бронеавтомобиля «Тайфун» К-53949. Бронеавтомобиль может выдержать подрыв устройства мощностью до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом, а броневая сталь с керамическими элементами защищает экипаж и перевозимых раненых от пуль калибра 7,62 миллиметра и осколков. Машина получила шесть откидных сидений для раненых и крепления для размещения 2-4 носилок.

В апреле стало известно, что в боевом модуле российского бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» реализуют веерное устройство подачи боекомплекта, исключающее заедание патронной ленты. Машина вооружена автоматической пушкой калибра 30 миллиметров.

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      Даниил Иринин
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