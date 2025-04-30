Российские «Ракушки» и БМД-4М получили дополнительную защиту

Российские БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» получили дополнительную защиту

Бронетехника Воздушно-десантных войск России получила дополнительную защиту. Экранированные бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» и боевые машины десанта БМД-4М заметили на репетиции парада Победы в Москве, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

БМД-4М получили бронированные экраны, которыми прикрыли переднюю часть и борта корпуса. По периметру башни установили конструкцию из металлической сетки, а прицельные приспособления защитили бронированными кожухами. Подобный комплект установили на БТР-МДМ.

Базовая версия гусеничных БТР-МДМ и БМД-4М получила противопульную броню. В арсенал бронетранспортера входят пулеметы, а БМД-4М вооружена орудием калибра 100 миллиметров, автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметами.

В марте стало известно, что все БМД-4М и БТР-МДМ штатно оснащают комплектами дополнительной защиты с «мангалами», которые прикрывают верхнюю полусферу. Также машины несут комплект «Накидка», снижающий заметность техники.