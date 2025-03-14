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09:03, 14 марта 2025Наука и техника

Российские БМП и БМД штатно оснастили «накидками»

«Высокоточные комплексы»: Все БМП и БМД штатно оснащаются комплексами допзащиты
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Все российские боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2, БМП-2М «Бережок», БМП-1АМ «Басурманин» и боевые машины десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка-М» штатно оснащаются комплексами дополнительной защиты. Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» сообщает РИА Новости.

В компании рассказали, что БМП-3, БМП-1АМ «Басурманин», БМД-4М и БТР-МДМ «оснащаются средствами дополнительной защиты, зарекомендовавшими себя в реальных боевых условиях, включая комплекты защиты верхней полусферы или "антидроновые мангалы", которые можно быстро устанавливать и снимать, противокумулятивные решетки и броневые экраны». Отдельно БМП-3 и БМП-1АМ «Басурманин» оборудуются средствами радиоэлектронной борьбы, а БМП-2 и БМП-2М «Бережок» — комплектом допзащиты, комплектом защиты верхней полусферы и устройствами постановки радиопомех.

Там добавили, что каждая БМП и БМД получает «накидки» из теплоизоляционного и радиопоглощающего материала.

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В феврале представитель госкорпорации «Ростех» рассказал РИА Новости, что пульт дистанционного управления противотанкового ракетного комплекса «Корнет» позволяет обнаруживать и различать различные цели, поскольку получил элементы искусственного интеллекта.

В том же месяце госкорпорация сообщила, что боевой модуль «Бережок», который изначально разработали для боевых машин, успешно испытали против морских дронов.

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