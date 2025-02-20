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16:41, 20 февраля 2025Наука и техника

Пульт российского «Корнета» получил элементы ИИ

В «Ростехе» рассказали об элементах ИИ в пульте для ПТРК «Корнет»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пульт дистанционного управления противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» позволяет обнаруживать и различать различные цели. Изделие получило элементы искусственного интеллекта (ИИ), рассказал представитель госкорпорации «Ростех» РИА Новости.

«В пульте заложены элементы искусственного интеллекта. То есть по изображению пульт сам подсказывает оператору, какие цели наблюдаются. Пульт может различать танки, БМП, колесную технику», — сказал он на полях выставки IDEX 2025 в ОАЭ.

Представитель госкорпорации подчеркнул, что ПТРК с пультом может автоматически находить, захватывать и сопровождать цели.

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Ранее в феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что к пульту дистанционного управления «Корнета» можно подключить три пусковые установки на расстоянии до 100 метров. Изделие позволяет оператору поражать цели, находясь в укрытии. Базовая версия ракеты ПТРК способна пробить до 1000 миллиметров брони за динамической защитой. Боеприпас наводится на цель по лазерному лучу.

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