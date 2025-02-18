Названа особенность дистанционно управляемого «Корнета»

«Высокоточка»: Пульт ДУ «Корнета» может управлять тремя пусковыми установками

Пульт дистанционного управления (ДУ) противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» может управлять несколькими пусковыми установками. Особенность изделия назвал холдинг «Высокоточные комплексы» («Высокоточка») в Telegram.

«К выносному пульту управления для ПТРК "Корнет" можно подключить сразу три пусковые установки на расстоянии до 100 метров», — говорится в сообщении.

ПТРК «Корнет» предназначен для поражения различной бронетехники, включая танки с динамической защитой (ДЗ). Базовая версия ракеты ПТРК способна пробить до 1000 миллиметров брони за ДЗ. Боеприпасом управляют по лазерному лучу.

Ранее в феврале в «Высокоточных комплексах» рассказали, что выносная пусковая установка ПТРК «Корнет» с дистанционным управлением прошла все испытания, подтвердив заявленные характеристики. Изделие впервые представили на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

В декабре 2024 года стало известно, что в России завершили цикл испытаний оборудования для дистанционного управления пусковой установкой ПТРК «Конкурс-М».