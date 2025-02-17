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12:37, 17 февраля 2025Наука и техника

В России испытали «Корнет» с дистанционным управлением

«Высокоточка»: ПТРК «Корнет» с дистанционным управлением прошел испытания
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пусковая установка противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» с дистанционным управлением прошла испытания. Об этом холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщил в Telegram.

«Выносная пусковая установка ПТРК "Корнет" с дистанционным управлением комплекса холдинга "Высокоточные комплексы" прошла все виды испытаний, подтвердив заявленные характеристики», — говорится в сообщении.

Пусковая установка предназначена для применения ПТРК «Корнет-ЭМ» в режиме дистанционного управления. Отмечается, что изделие позволяет обнаруживать и распознавать цели. Прицельную марку наводят на движущуюся или неподвижную цель при помощи джойстика.

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Холдинг впервые представил дистанционно управляемый «Корнет» на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

В декабре 2024 года «Калашников» показал испытания оборудования для дистанционного управления ПТРК «Конкурс-М». Пульт управления позволяет оператору вести огонь, находясь в укрытии.

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