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04:30, 28 декабря 2024Наука и техника

Испытания дистанционно-управляемого «Конкурса» показали на видео

«Калашников» показал испытания ПТРК с дистанционным управлением на видео
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Концерн «Калашников» показал испытания оборудования для дистанционного управления противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Конкурс-М» на видео. Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале концерна.

На записи показан монтаж дополнительного оборудования на пусковую установку ПТРК и работа оператора за пультом дистанционного управления, который выполнен в форме кейса. Пульт состоит из клавиш для управления установкой и экрана, на который выводится изображение с прицела «Корнета».

Расчет может подготовить установку и оборудование к работе менее чем за 20 минут. При этом комплект дистанционного управления может непрерывно работать на протяжении восьми часов. Вес пульта — менее 10 килограммов. Новое оборудование позволяет расчету управлять «Конкурсом» из укрытия.

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Ракета ПТРК «Конкурс-М» оснащена кумулятивной боевой частью весом 2,7 килограмма, которая может пробить 750-800 миллиметров брони под углом 90 градусов. Комплекс позволяет поражать различную бронетехнику, огневые точки и блиндажи противника.

В октябре стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения начал поставку заказчику прицелов-приборов наблюдения 1П45-1, которые называют сердцем ПТРК «Корнет».

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