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20:57, 29 октября 2024Наука и техника

«Калашников» начал поставку «сердца» ПТРК «Корнет»

«Калашников»: ЦНИИточмаш начал поставку прицелов для ПТРК «Корнет»

Фото: Boevaya mashina / Wikimedia

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») начал поставку заказчику прицелов-приборов наблюдения (ППН) 1П45-1, которые называют сердцем противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Об этом сообщили в концерне.

Отмечается, что прибор обладает рядом преимуществ перед российскими и зарубежными аналогами. В частности, он сохраняет высокую эффективность в сложных условиях. «Прицел прошел на "отлично" боевую проверку в условиях низких и высоких температур, в горах, пустыне и водной среде», — сказал начальник отдела ЦНИИточмаш Денис Сукманов.

В концерне добавили, что 1П45-1 отличается неприхотливостью и легко переносит транспортировку. Прибор не требует дополнительного техобслуживания и сразу готов к применению.

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