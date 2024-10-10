В России рассказали об «ударном дуэте» в зоне СВО

«Ростех»: в зоне СВО эффективно работает «ударный дуэт» российских ПТРК и БПЛА

В зоне специальной военной операции (СВО) эффективно работает «ударный дуэт» российских противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» и беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Суперкам». Об этом в своем Telegram-канале рассказала госкорпорация «Ростех».

В публикации прокомментировали сообщение Минобороны России о том, что ПТРК при поддержке БПЛА в зоне СВО поразили наблюдательный пункт и пункт управления беспилотниками противника.

«А в связке с беспилотником его результативность и гибкость применения только возрастают. Дрон быстро обнаруживает цель и передает информацию расчету. Фактически, ПТРК и БПЛА в связке — это эффективный разведывательно-огневой контур тактического звена, которого ранее не было», — заявили в госкорпорации.

Там добавили, что «Суперкам» отличает быстрый подъем и высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы. Благодаря этим особенностям БПЛА бойцы в зоне СВО успешно осуществляют разведку, корректировку огня и фиксацию пораженных целей. В свою очередь «Корнет», как пишет «Ростех», прошел успешную модернизацию, результате чего выросла дальность и летальность его действия.

В сентябре ТАСС сообщил, что тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП) завершает испытания новой легкой ракеты 9М134 для ПТРК. Дальность новой ракеты — 3,5 километра, при этом 9М134 примерно в четыре раза легче ракет семейства «Корнет».