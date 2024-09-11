В «Ростехе» рассказали об испытаниях легкой ракеты для ПТРК

«Ростех»: КБП завершает испытания легкой ракеты для противотанковых комплексов

Тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») завершает испытания новой легкой ракеты для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Об этом рассказали в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

«Испытания легкой ракеты 9М134 для поражения бронетехники завершаются, они проходят успешно», — сообщили на предприятии.

Ранее в сентябре стало известно о разработке легкой управляемой ракеты 9М134 для поражения легкобронированной техники, в том числе с динамической защитой. Боеприпас с тандемной кумулятивной боевой частью наводится на цель по лазерному лучу. Дальность ракеты — 3,5 километра. 9М134 примерно в четыре раза легче ракет семейства «Корнет».

В августе представитель КБП сообщил о разработке управляемой ракеты для беспилотников «Х-БПЛА». Изделие несет осколочно-фугасную боевую часть весом шесть килограммов, которая позволяет поражать легкую бронетехнику, блиндажи и укрепления.