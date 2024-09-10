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12:18, 10 сентября 2024Наука и техника

В России разработают ракету для поражения легкой техники

КБП разработает ракету 9М134 для поражения легкобронированной техники
Архивное фото

Архивное фото. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг «Высокоточные комплексы») разрабатывает легкую управляемую ракету 9М134 для поражения легкобронированной техники. Об этом сообщил холдинг в Telegram.

«Разрабатываемая ракета примерно в четыре раза легче ракет семейства "Корнет". Управляемая ракета предназначена для поражения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники», — говорится в сообщении.

Расчет противотанкового ракетного комплекса сможет нести большее количество легких ракет, которые позволят поразить больше целей. Дальность боеприпаса с тандемной кумулятивной боевой частью составляет 3,5 километра. Ракета получила помехозащищенную систему управления с ориентированием по лазерному лучу.

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      Даниил Иринин
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