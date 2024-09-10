В России разработают ракету для поражения легкой техники

КБП разработает ракету 9М134 для поражения легкобронированной техники

Тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг «Высокоточные комплексы») разрабатывает легкую управляемую ракету 9М134 для поражения легкобронированной техники. Об этом сообщил холдинг в Telegram.

«Разрабатываемая ракета примерно в четыре раза легче ракет семейства "Корнет". Управляемая ракета предназначена для поражения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники», — говорится в сообщении.

Расчет противотанкового ракетного комплекса сможет нести большее количество легких ракет, которые позволят поразить больше целей. Дальность боеприпаса с тандемной кумулятивной боевой частью составляет 3,5 километра. Ракета получила помехозащищенную систему управления с ориентированием по лазерному лучу.

В августе стало известно, что КБП разработало управляемую ракету «Х-БПЛА» для беспилотников. Изделие с боевой частью весом шесть килограммов предназначено для поражения легкой техники, блиндажей и укреплений.