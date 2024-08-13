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16:16, 13 августа 2024Наука и техника

В России разработали управляемую ракету для беспилотников

Тульское КБП разработало ракету «Х-БПЛА» для поражения техники

Фото: Георгий Султанов /  ТАСС

Тульское конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») разработало управляемую ракету «Х-БПЛА» для беспилотников. Боеприпас предназначен для поражения легкой бронетехники, сообщил представитель предприятия ТАСС.

«Ракета применяется с беспилотников. Дальность применения составляет от 4 до 8 километров. Боевая часть весом 6 килограммов, тип — осколочно-фугасный. Применяется для поражения легкобронированной техники, блиндажей и укреплений», — сказал он на форуме «Армия-2024».

Собеседник агентства отметил, что ракета наводится по лазерной отметке на цели. Подобным образом наводят на цель артиллерийские снаряды «Краснополь».

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