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11:04, 9 августа 2024Наука и техника

Ракеты «Вихрь» адаптируют под БПЛА

«Калашников»: авиационные ракеты «Вихрь» адаптируют под БПЛА

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Авиационные ракеты «Вихрь» адаптируют под беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом со ссылкой на президента концерна «Калашников» Алана Лушникова сообщает ТАСС.

По словам руководителя, над указанным вопросом в настоящее время работают специалисты концерна и разработчики БПЛА. «Сами работы по интеграции ракеты проводятся изготовителями носителей совместно с нашими специалистами. Сотрудничество в этом направлении с рядом российских производителей продолжается», — заявил Лушников.

О планах авиационную ракету «Вихрь», запускаемую с вертолетов, адаптировать под БПЛА, президент концерна заявлял год назад. Тогда Лушников сказал, что пока не известно, будет ли ракета интегрирована в состав беспилотного комплекса в своем текущем виде или подвергнется модификации.

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      Иван Потапов
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