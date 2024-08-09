«Калашников»: авиационные ракеты «Вихрь» адаптируют под БПЛА

Авиационные ракеты «Вихрь» адаптируют под беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом со ссылкой на президента концерна «Калашников» Алана Лушникова сообщает ТАСС.

По словам руководителя, над указанным вопросом в настоящее время работают специалисты концерна и разработчики БПЛА. «Сами работы по интеграции ракеты проводятся изготовителями носителей совместно с нашими специалистами. Сотрудничество в этом направлении с рядом российских производителей продолжается», — заявил Лушников.

О планах авиационную ракету «Вихрь», запускаемую с вертолетов, адаптировать под БПЛА, президент концерна заявлял год назад. Тогда Лушников сказал, что пока не известно, будет ли ракета интегрирована в состав беспилотного комплекса в своем текущем виде или подвергнется модификации.