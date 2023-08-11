Ракету «Вихрь» адаптируют под БПЛА

«Калашников»: авиаракету «Вихрь» адаптируют под БПЛА

Авиационную ракету «Вихрь», запускаемую с вертолетов, адаптируют под беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом «Известиям» сообщил президент «Калашникова» Алан Лушников.

«Чтобы понять, насколько она интегрируется в тот или иной летательный аппарат, нужно провести очень серьезную работу совместно с главным конструктором самого авиационного изделия. Мы сейчас находимся на этой стадии», — сказал руководитель.

Лушников добавил, что пока не известно, будет ли ракета интегрирована в состав беспилотного комплекса в своем текущем виде или подвергнется модификации. «Но чтобы интегрировать ракету с беспилотным аппаратом, нужна большая, серьезная работа. Это не вопрос завтрашнего дня», — уточнил президент.

В июне издание The Drive заметило, что российские ударные вертолеты Ка-52, вооруженные управляемыми ракетами «Атака» и «Вихрь» с лазерным наведением и дальностью около шести и девяти километров соответственно, успешно уничтожают украинскую бронетехнику, что объясняется отсутствием у Вооруженных сил Украины современных систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что авиационные ракеты «Вихрь» могут эффективно поражать танки Leopard 2 немецкого производства.