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10:31, 1 февраля 2023Наука и техника

В «Ростехе» назвали эффективное оружие России против танков Leopard 2

Ростех заявил об эффективном поражении танков Leopard комплексами «Корнет» и «Вихрь»

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет», авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака» смогут эффективно поражать танки Leopard 2 немецкого производства. Об этом ТАСС сообщили в «Ростехе».

Также эффективным средством поражения Leopard 2 в госкорпорации назвали 125-миллиметровые снаряды типа «Манго».

«Боевой опыт показал, что эти танки можно уничтожать даже с помощью старых переносных противотанковых ракетных комплексов, которые значительно уступают по характеристикам стоящим на вооружении российской армии средствам поражения», — сказали в «Ростехе».

Там напомнили, что у Leopard 2 нет динамической защиты, потому против них будут эффективны, в частности, ракеты «Вихрь» и «Атака».

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Иван Потапов
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