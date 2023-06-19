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11:11, 19 июня 2023Наука и техника

В США объяснили успешную тактику российских Ка-52 против бронетехники ВСУ

The Drive: российские вертолеты Ка-52 успешно уничтожают бронетехнику ВСУ

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Российские ударные вертолеты Ка-52 успешно уничтожают украинскую бронетехнику, что объясняется отсутствием у Вооруженных сил Украины (ВСУ) современных систем противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия. Об этом пишет The Drive.

Американское издание признает, что российские вертолеты особенно эффективно действуют в радиусе 15 километров, совершая подлеты к целям в темное время суток и на небольшой высоте. Согласно The Drive, украинская бронетехника пытается продвинуться вперед, не располагая средствами прикрытия с воздуха.

Издание объясняет, что попытки украинской стороны активизировать работу собственных систем ПВО приводят к перенасыщению ее каналов российскими беспилотниками, в частности, барражирующими боеприпасами «Ланцет».

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Издание отмечает, что на вооружении Ка-52 имеются управляемые ракеты «Атака» и «Вихрь» с лазерным наведением и дальностью около шести и девяти километров соответственно. Способность Ка-52 поражать движущиеся наземные цели высокоточным оружием, в том числе в ночных условиях, является существенным преимуществом, признает The Drive.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения на южнодонецком направлении бронетехники ВСУ ударно-разведывательными вертолетами Ка-52.

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    Иван Потапов
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