Уничтожение техники ВСУ высокоточными ракетами Ка-52 показали на видео

Минобороны России показало на видео уничтожение техники ВСУ высокоточными ракетами Ка-52

Минобороны показало на видео, как экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 ВКС России высокоточными управляемыми ракетами уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Соответствующие кадры оборонное ведомство опубликовало в Telegram-канале в четверг, 8 июня.

«Аллигаторы» наносят удары по вскрытым позициям самоходных артиллерийских установок и поддерживающей противника бронетехнике.

На кадрах видеоконтроля — поражение четырех боевых бронированных машин ВСУ, уточнили в Минобороны.

6 июня российское военное ведомство публиковало видео, на котором показано уничтожение иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard, в зоне проведения спецоперации.

24 февраля 2022 года Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. Президент Владимир Путин, обращаясь к согражданам, пояснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.