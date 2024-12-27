В России испытали ПТРК с дистанционным управлением

«Калашников»: дистанционное управление ПТРК «Конкурс-М» испытали

Оборудование для дистанционного управления противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Конкурс-М», которое обезопасит расчеты ПТРК, испытали. Об этом сообщил концерн «Калашников».

«ПАО "Кировский завод "Маяк" (концерн "Калашников") завершило цикл испытаний комплекта оборудования для дистанционного проводного управления пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса "Конкурс-М"», — говорится в сообщении.

Дистанционное управление разработали на основе опыта применения ПТРК в зоне специальной военной операции (СВО). Оборудование позволяет операторам комплекса искать и поражать цели, находясь в укрытии на достаточном расстоянии от пусковой установки. Один оператор может удаленно поочередно управлять тремя «Конкурсами-М» в светлое время суток.

Ранее в декабре издание The National Interest писало, что российский ПТРК «Корнет» превзошел переданный Киеву американский комплекс Javelin в зоне проведения СВО.