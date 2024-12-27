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19:59, 27 декабря 2024Наука и техника

В России испытали ПТРК с дистанционным управлением

«Калашников»: дистанционное управление ПТРК «Конкурс-М» испытали
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Mil.ru / Wikimedia

Оборудование для дистанционного управления противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Конкурс-М», которое обезопасит расчеты ПТРК, испытали. Об этом сообщил концерн «Калашников».

«ПАО "Кировский завод "Маяк" (концерн "Калашников") завершило цикл испытаний комплекта оборудования для дистанционного проводного управления пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса "Конкурс-М"», — говорится в сообщении.

Дистанционное управление разработали на основе опыта применения ПТРК в зоне специальной военной операции (СВО). Оборудование позволяет операторам комплекса искать и поражать цели, находясь в укрытии на достаточном расстоянии от пусковой установки. Один оператор может удаленно поочередно управлять тремя «Конкурсами-М» в светлое время суток.

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