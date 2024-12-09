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16:54, 9 декабря 2024Наука и техника

В США рассказали о превосходстве «Корнета» над «Джавелином»

TNI: российский ПТРК «Корнет» превзошел американский Javelin в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
ПТРК «Корнет»

ПТРК «Корнет». Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» превзошел переданный Киеву американский комплекс Javelin в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в публикации The National Interest (TNI).

Как пишет издание, базовая версия «Корнета» способна поразить цель на расстоянии более пяти километров, а современные модификации ПТРК могут пролететь до 10 километров для уничтожения противника. При этом максимальная дальность применения Javelin — четыре километра.

«Украина не может позволить себе потерять ни одной единицы военной техники — особенно танки — на данном этапе. Таким образом, каждое поражение, которое наносит российский ракетный комплекс "Корнет", имеет неизмеримо больший эффект, чем поражение, которое наносят "Джавелины"», — рассказали журналисты.

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Автор отметил, что большую часть переданных Киеву танков Abrams поразили ракетами «Корнетов». Также эти ПТРК уничтожали танки Leopard 2 и Challenger 2. Боевая часть российского ПТРК может пробить более 1000 миллиметров брони за динамической защитой.

В октябре стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения начал поставку заказчику прицелов-приборов наблюдения 1П45-1, которые называют сердцем ПТРК «Корнет».

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