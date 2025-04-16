Ягодицы Карди Би смутили фанатов во время тверка на Coachella

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би станцевала тверк на сцене музыкального фестиваля Coachella и смутила фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летнюю рэпершу запечатлели в голубом облегающем комбинезоне, штанины которого украшены синими перьями. На размещенных кадрах видно, как наряд подчеркивает ее фигуру.

Поклонники обратили внимание на неестественную форму и движения ягодиц во время танца, который исполняла знаменитость. «Немедленно арестуйте ее хирурга», «Почему они так двигаются?», «Кто-то может поменять ей подгузник?», «Мне так грустно смотреть на это», «Что случилось с ее ягодицами?», «Ужасное зрелище», — высказывались они в комментариях под роликом.

В октябре прошлого года сообщалось, что Карди Би сделала пластическую операцию во время беременности.