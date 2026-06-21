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02:16, 21 июня 2026Экономика

Раскрыт средний размер пенсии неработающих россиян

ТАСС: Средняя пенсия неработающих россиян составила 25 839 рублей в мае
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Средняя пенсия неработающих россиян достигла почти 26 тысяч рублей в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.

Уточняется, что средний размер выплат неработающих пенсионеров составил 25 839 рублей. Отмечается, что за год сумма пенсионного обеспечения данной категории граждан РФ увеличилась более чем на 1,8 тысячи рублей.

Также сообщается, что средний размер пенсии среди работающих россиян в мае составил 23,7 тысячи рублей.

Ранее член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал о неочевидных основаниях для увеличения пенсии. По его словам, перерасчет пенсии возможен не только при обнаружении ошибок, но и при предоставлении новых документов, о существовании которых заявитель мог не знать или не придать им значения. Юрист добавил, что фундаментальное значение для перерасчета имеет подтверждение стажа и заработка до 2002 года.

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