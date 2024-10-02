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19:43, 2 октября 2024Ценности

Карди Би сделала пластику во время беременности

Рэперша Карди Би удалила филлеры из ягодиц во время беременности

Кадр: @iamcardib

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би сделала пластику во время беременности. Об этом она рассказала в ходе онлайн-трансляции в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артистки, в январе она перенесла операцию по удалению филлеров из ягодиц и лечению фиброза, не подозревая на тот момент о своем положении. «Я пошла и сделала операцию», — отметила рэперша и добавила, что тесты на беременность и анализы крови давали отрицательный результат.

Позже врач-акушер-гинеколог подтвердил, что знаменитость находится на 17-й неделе беременности. «Когда я увидела, что это был сразу целый ребенок, я испытала очень сильные эмоции», — призналась знаменитость.

Ранее Карди Би похвасталась фигурой через две недели после третьих родов. Тогда певица посетила показ бренда Rabanne в Париже в облегающем золотом платье с глубоким декольте и разрезом до бедра.

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      Мария Винар
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