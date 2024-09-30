Рэперша Карди Би показала фигуру спустя две недели после родов

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би показала фигуру через две недели после третьих родов. Соответствующие кадры она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенной публикации звезда предстала на показе Rabanne в Париже в облегающем золотом платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Упомянутый наряд был расшит длинной бахромой, сквозь которую виднелись ноги рэперши.

box#3293959

При этом верх платья облегал талию знаменитости, демонстрируя стройное тело. Вдобавок артистке распустили завитые в кудри волосы и нанесли яркий макияж с золотыми тенями и графичными стрелками.

Ранее в сентябре рэперша Карди Би показала фигуру через 12 дней после третьих родов. На размещенных фото исполнительница предстала в облегающих джинсах с низкой посадкой и укороченной полосатой кофте, которая демонстрировала ее плоский и подтянутый живот.