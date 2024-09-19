Рэперша Карди Би показала фигуру через 12 дней после третьих родов

Рэперша Карди Би показала фигуру в короткой кофте через 12 дней после родов

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би показала фигуру через 12 дней после третьих родов. Соответствующие снимки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото рэперша предстала в облегающих джинсах с низкой посадкой и укороченной полосатой кофте, которая демонстрировала ее плоский и подтянутый живот. Помимо этого, звезда надела ярко-розовые туфли на высокой платформе и каблуках. В качестве аксессуаров она выбрала розовую сумку.

Кроме того, исполнительница завязала волосы в два высоких хвоста и нанесла макияж с графическими стрелками. Ее образ завершили очки в черной оправе.

В августе беременная Карди Би снялась в бюстгальтере. Знаменитость разместила ролик, в котором предстала в ярко-красном бюстгальтере, демонстрируя оголенный живот.

