Беременная Карди Би снялась в бюстгальтере

Рэперша Карди Би снялась в ярко-красном бюстгальтере

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би снялась в откровенном виде на видео. Соответствующая сторис опубликована в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Беременная знаменитость разместила ролик, в котором предстала в ярко-красном бюстгальтере, демонстрируя оголенный живот. При этом звезда нанесла макияж с широкими графическими стрелками и собрала наверх небрежно уложенные волосы. Свой образ она дополнила небольшими серьгами.

Ранее в августе беременная рэперша Карди Би снялась в оголяющем тело платье. Так, рэперша надела длинное ярко-красное платье с вырезом вдоль груди и живота. Поверх упомянутого наряда она примерила шубу из искусственного меха в тон.