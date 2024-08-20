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11:43, 20 августа 2024Ценности

Беременная Карди Би снялась в бюстгальтере

Рэперша Карди Би снялась в ярко-красном бюстгальтере

Кадр: @iamcardib

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би снялась в откровенном виде на видео. Соответствующая сторис опубликована в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Беременная знаменитость разместила ролик, в котором предстала в ярко-красном бюстгальтере, демонстрируя оголенный живот. При этом звезда нанесла макияж с широкими графическими стрелками и собрала наверх небрежно уложенные волосы. Свой образ она дополнила небольшими серьгами.

Ранее в августе беременная рэперша Карди Би снялась в оголяющем тело платье. Так, рэперша надела длинное ярко-красное платье с вырезом вдоль груди и живота. Поверх упомянутого наряда она примерила шубу из искусственного меха в тон.

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      Екатерина Ештокина
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