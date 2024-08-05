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01:00, 5 августа 2024Ценности

Беременная рэперша Карди Би снялась в оголяющем тело платье

Рэперша Карди Би снялась в ярко-красном платье с вырезом вдоль груди и живота

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би снялась в оголяющем тело наряде. Соответствующий пост опубликован в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Беременная знаменитость разместила снимки, на которых предстала в длинном ярко-красном платье с вырезом вдоль груди и живота. Поверх упомянутого наряда звезда надела шубу из искусственного меха в тон. Вдобавок ей сделали укладку с собранными волосами и яркий макияж с графическими стрелками.

«С каждым концом приходит новое начало!» — подписала рэперша публикацию.

В июле рэперша Карди Би пришла в «Диснейленд» с сумкой за миллион рублей. Знаменитость пришла в парк развлечений, который расположен в Париже, вместе с дочерью Калчер и мужем, музыкантом Offset. Певица вышла в свет в платье с цветочным принтом, держа в руках сумку люксового бренда Chanel серебристого цвета.

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      Екатерина Ештокина
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