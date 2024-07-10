Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:51, 10 июля 2024Ценности

Рэперша Карди Би пришла в «Диснейленд» с сумкой за миллион рублей

Рэперша Карди Би пришла в «Диснейленд» с сумкой Chanel за миллион рублей

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би появилась на публике с дорогой сумкой и попала в объектив папарацци. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость пришла в парк развлечений «Диснейленд», который расположен в Париже, вместе с дочерью Калчер и мужем, музыкантом Offset. Певица вышла в свет в платье с цветочным принтом, держа в руках сумку люксового бренда Chanel серебристого цвета. Известно, что стоимость аксессуара составляет 12 тысяч долларов (миллион рублей).

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

В мае сообщалось, что Карди Би снялась в откровенном наряде для журнала Rolling Stone. Рэперша позировала перед фотографом в черно-зеленом боди с металлическими сосками и длинных рваных сапогах на каблуках.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Эти сдались добровольно». Соратник Кадырова показал пленных украинцев и объяснил, чем они отличаются от чеченцев

      Создан особый вид темпорального кристалла

      Госдума поддержала высокие штрафы для водителей электросамокатов

      Российская армия взяла под контроль большую часть Урожайного

      В Кремле заявили о нагнетании напряженности западными СМИ во время саммита НАТО

      МИД Германии ответил Украине на отказ во въезде депутату бундестага

      В России запустили продажи нового немецкого суперкара

      Рэперша Карди Би пришла в «Диснейленд» с сумкой за миллион рублей

      В Литве рассказали о договоренности интегрировать Украину в НАТО

      В России высказались о планах США и союзников выделить миллиард долларов на ПВО Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше