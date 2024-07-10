Рэперша Карди Би пришла в «Диснейленд» с сумкой за миллион рублей

Рэперша Карди Би пришла в «Диснейленд» с сумкой Chanel за миллион рублей

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би появилась на публике с дорогой сумкой и попала в объектив папарацци. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость пришла в парк развлечений «Диснейленд», который расположен в Париже, вместе с дочерью Калчер и мужем, музыкантом Offset. Певица вышла в свет в платье с цветочным принтом, держа в руках сумку люксового бренда Chanel серебристого цвета. Известно, что стоимость аксессуара составляет 12 тысяч долларов (миллион рублей).

В мае сообщалось, что Карди Би снялась в откровенном наряде для журнала Rolling Stone. Рэперша позировала перед фотографом в черно-зеленом боди с металлическими сосками и длинных рваных сапогах на каблуках.