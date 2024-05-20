Рэперша Карди Би снялась в откровенном наряде для журнала

Рэперша Карди Би снялась в черно-зеленом боди с металлическими сосками

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би снялась в откровенном наряде для журнала Rolling Stone. Соответствующие снимки появились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

На размещенном кадре 31-летняя рэперша позирует перед фотографом в черно-зеленом боди с металлическими сосками и длинных рваных сапогах на каблуках. Помимо этого, звезда распустила волосы, часть которых окрашена в зеленый цвет. В то же время визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на губы и глаза.

В апреле рэперша Карди Би снялась с голубями на голой груди. На ней была простыня, завязанная на голове, цепь и чокер с массивным крестом. Также она надела открытые туфли на массивной подошве.