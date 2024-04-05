Рэперша Карди Би снялась с голубями на голой груди

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би снялась в откровенном образе для своего нового альбома. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 31-летняя рэперша предстала в прозрачных белых трусах и с пластиковыми голубями на голой груди. При этом на ней была простыня, завязанная на голове, цепь и чокер с массивным крестом. Также она надела открытые туфли на массивной подошве.

Для образа визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes и нанесли на губы коричневую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и выпрямили их.

В марте сообщалось, что Карди Би оконфузилась на камеру и поделилась видео с фанатами. Тогда знаменитость сняла себя на фронтальную камеру под новый сингл Enough, который вскоре будет опубликован на площадках. На размещенных кадрах певица улыбалась, продемонстрировав поклонникам выпавший зуб.

