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19:34, 14 марта 2024Ценности

Карди Би оконфузилась на камеру

Рэперша Карди Би показала выпавший зуб на камеру

Кадр: @iamcardib

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би оконфузилась на камеру и поделилась видео с фанатами. Соответствующий ролик она показала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость снимала себя на фронтальную камеру под новый сингл Enough, который вскоре будет опубликован на площадках. На размещенных кадрах певица улыбается, демонстрируя поклонникам выпавший зуб. «Смотрите до конца, чтобы увидеть сюрприз», — пошутила она в описании.

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По словам рэперши, один из виниров выпал, когда она ела жесткий бублик.

В декабре 2023 года Карди Би обругала фанатов из-за обвинений в копировании стиля Ники Минаж. Отмечается, что поводом для этого стало обсуждение фото, на котором знаменитость была запечатлена в белой шубе.

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      Карина Черных
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