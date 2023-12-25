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14:47, 25 декабря 2023Ценности

Карди Би обругала фанатов из-за обвинений в копировании стиля Ники Минаж

Фото: JAVIER ROJAS / Globallookpress.com

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би обругала фанатов из-за обвинений в копировании стиля рэперши Ники Минаж. На соответствующую публикацию в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) артистки обратило внимание издание Page Six.

Отмечается, что поводом для этого стало обсуждение фото, на котором знаменитость была запечатлена в белой шубе. Тогда пользователи сети заявили, что ее коллега уже выходила в свет в подобном образе. В связи с этим Би заявила, что данная шуба давно присутствует в ее гардеробе.

«Вы, чертовы фанаты, спорите из-за шубы, которую я надела, чтобы выйти в ней из дома и дойти до машины. Я не смотрю на других, и другие не могут одеваться, как я. Почему вы не можете отстать и продолжить наслаждаться своей жизнью?» — возмутилась она.

Ранее Карди Би сменила имидж после развода с мужем. Известно, что артистка состояла в законном браке с рэпером Offset в течение пяти лет. Однако в социальных сетях она заявила, что одинока. По этой причине она решилась на преображение и продемонстрировала поклонникам результат.

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      Мария Винар
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