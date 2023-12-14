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20:22, 14 декабря 2023Ценности

Рэперша Карди Би сменила имидж после развода с мужем

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) сменила имидж после развода с мужем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что артистка состояла в законном браке с рэпером Offset (настоящее имя — Киари Кендрелл Сифус) в течение пяти лет. Однако в социальных сетях она заявила, что в настоящий момент одинока и готова в новом году начать жизнь заново.

В связи с этим знаменитость решилась на преображение. Она поделилась с фанатами серией снимков, на которых запечатлена со стрижкой пикси (короткая прическа, которая открывает лицо и шею, — прим. «Ленты.ру») с челкой.

В октябре Карди Би похвасталась роскошными подарками на день рождения от Offset. Так, Карди Би получила от музыканта три сумки люксового бренда Hermès общей стоимостью в полмиллиона долларов.

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      Мария Винар
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