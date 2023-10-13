Рэперша Карди Би похвасталась подарками от мужа за полмиллиона долларов

Американская рэп-исполнительница Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) похвасталась роскошными подарками от мужа, певца и композитора Offset. На соответствующие публикации в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) музыканта обратило внимание издание Page Six.

В честь своего 31-летия певица отправилась в ресторан Delilah в Западном Голливуде вместе с друзьями и супругом. Рэпер поделился видео с празднования и показал презенты, которые он подготовил для своей жены.

Так, Карди Би получила от Offset три сумки люксового бренда Hermès общей стоимостью в полмиллиона долларов. В первую очередь она продемонстрировала на камеру ярко-красное изделие модели Kelly, выполненное из кожи. Затем знаменитость достала из коробок сумки Birkin. Одна из них была выполнена из золотистой кожи, а другая — по мотивам флагманского бутика Hermès в Париже.

В августе ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор показал фото роскошных подарков жене Ди Девлин за сотни тысяч рублей. Так, на размещенных фото, которые были сделаны в день рождения супруги спортсмена, запечатлены две сумки люксового бренда Chanel. Одна из них украшена сияющими пайетками, а другая — выполнена из телячьей кожи. Известно, что цена второй сумки составляет около 700 тысяч рублей.