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01:44, 21 июня 2026Россия

Украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом в российском регионе

Украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом в Белгородской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал многоквартирный дом в Белгородском округе. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Белгородской области.

По предварительным данным, пострадавших нет. У дома в поселке Майский повреждены остекление и фасад. На месте работают оперативные службы.

Ранее летчики Российских Воздушно-космических сил уничтожили пункты временного размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и управления украинскими дронами в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

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