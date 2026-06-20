Минобороны РФ: В ДНР летчики авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункты управления БПЛА

Летчики Российских Воздушно-космических сил уничтожили пункты временного размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и управления украинскими дронами в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, в населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр ДНР авиабомбами ФАБ-500 были уничтожены пункты управления БПЛА двух отдельных бригад нацгвардии Украины.

Кроме того, тремя авиабомбами ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции был нанесен удар по пункту временного размещения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Николаеве. В результате авиаударов цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотников.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, под контролем вооруженных сил страны находится вся территория Луганской Народной Республики, а также 85 процентов территории ДНР.