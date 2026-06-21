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02:55, 21 июня 2026Мир

В Берлине прошла демонстрация за мир с Россией

В Берлине прошла крупная демонстрация за мир с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kirby Lee / Reuters

Демонстрация за мир с Россией прошла в центре Берлина в преддверии 85-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В акции под девизом «Мир! Россия не является нашим врагом!» у Бранденбургских ворот приняли участие несколько сотен человек. На развернутых демонстрантами транспарантах были размещены призывы не забывать, что Россия является другом ФРГ.

Также участники призывали остановить расширение Североатлантического альянса на восток и отменить санкции в отношении Москвы. Развевались флаги с голубем мира и российские триколоры, отмечает корреспондент агентства.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о принуждении России к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Мема осудил Мерца за высказывание о России и напомнил, что не Москва умоляет о диалоге, а Европа стремится наладить взаимодействие.

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