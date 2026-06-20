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01:17, 21 июня 2026Мир

Политолог увидел выигрыш России от сделки США и Ирана

Политолог Бридже: Сделка Ирана и США показала, что политика изоляции не работает
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Сделка Ирана и США показала, что политика изоляции не работает. Об этом изданию «Царьград» сообщил политолог, востоковед Дмитрий Бридже.

Он пояснил, что на это указывает разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа незадолго до заключения мирных договоренностей на Ближнем Востоке. «Если американские администраторы вынуждены обсуждать с Кремлем не только Украину, но и Иран, это означает, что Россия остается глобальным переговорным центром. Запад может вводить санкции, ограничивать контакты и политическую и политически демонизировать Москву, но в вопросах реальной безопасности он все равно вынужден возвращаться к диалогу с Российской Федерацией», — отметил он.

Собеседник издания подчеркнул, что в случае, если сделка между Вашингтоном и Тегераном будет оформлена окончательно, то она станет важным тестом для новой международной архитектуры, в которой Москва займет свое место в новой системе переговоров между США и не западными центрами силы.

Ранее Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поблагодарил Владимира Путина. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, глава Белого дома выразил признательность за вовлеченность России в ситуацию вокруг Ирана и за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок.

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